Wiener Neustadt (ots) -"Bausteine der Energie-Resilienz: Wasserstoff und Speichertechnologien für eine nachhaltige Zukunft"Am 25. September 2025 findet an der HTL Wiener Neustadt das 5. D-A-CH-Wasserstoffsymposium statt - eine zentrale Plattform für Experten, Unternehmen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Symposium bietet ein hochkarätiges Programm mit Fokus auf innovative Wasserstoffprojekte, Energiespeicherlösungen und ganzheitliche Konzepte für die Energiewende. Teil des Programms ist auch ein Fortschrittsbericht von "H2-Smaragd", dem größten privat finanzierten Wasserstoffprojekt in Österreich.Die Veranstaltung ist kostenlos und wird sowohl vor Ort als auch online über MS-Teams übertragen.Programm und Anmeldung unterNächstes H2-Symposium in Wr. Neustadt >> safe the date! - D-A-CH-GWA (https://www.dachgwa.eu/naechstes-h2-symposium-in-wr-neustadt/)Pressekontakt:D-A-CH-Gesellschaft für WasserstoffProf. DI Gerald SticklerTelefon: 06765134568E-Mail: gerald.stickler@dachgwa.euOriginal-Content von: D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180966/6119278