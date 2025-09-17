Aya meldet neue Goldzone bei Boumadine und erweitert Lizenzfläche

Anzeige / Werbung

Aya Gold & Silver hat nach eigenen Angaben westlich des Boumadine-Haupttrends eine neue goldführende Zone identifiziert. Erste Messungen zeigen, dass sich die Gold führende Struktur über mindestens acht Kilometer erstreckt, mit Anzeichen für noch größere Ausdehnung. Damit könnte sich ein völlig neues Abbaugebiet entwickeln, das dem Unternehmen langfristig zusätzliche Ressourcen sichern dürfte.

Entdeckung neuer Goldtrends bei Asirem

Mehrere Bohrungen hätten laut Unternehmen Goldgehalte von über einem Gramm pro Tonne ergeben, darunter 4,53 Gramm pro Tonne über einen Meter in Bohrloch BOU-DD25-632. Ausgewählte Gesteinsproben hätten bis zu 12,2 Gramm Gold pro Tonne sowie Kupferanteile von bis zu 4,1 Prozent enthalten. Das geologische Umfeld der Zone bestehe aus vulkanischem Gestein in Kontakt mit älteren Schieferschichten, durchzogen von Erz führenden Quarz- und Baryt-Gängen.