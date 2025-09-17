Hannover (www.anleihencheck.de) - Laut den Experten der Bundesbank "erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen, sofern die Schwächephase der deutschen Wirtschaft weiter anhält", so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Damit bleibe das Geschäftsumfeld für die deutschen Finanzinstitute herausfordernd. In Q1/2025 habe sich die Quote an notleidenden Unternehmenskrediten (sogenannte NPL-Quote) um 55 Basispunkte auf 3,6% erhöht. Die Kreditrisiken nähmen weiter zu. Ein wesentlicher Treiber sei dabei immer noch der Markt für Gewerbeimmobilien. Für die kommenden Quartale sei ein Anstieg der Risikovorsorge sowie der NPL-Quoten laut Bundesbank daher wahrscheinlich. ...

