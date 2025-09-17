London (www.anleihencheck.de) - Melanie Baker, Senior Economist bei Royal London Asset Management - einer der führenden aktiven Fondsmanagement-Gesellschaften im Vereinigten Königreich - kommentiert den aktuellen Zinsentscheid der US-Notenbank (FED).Die US-Notenbank werde bei der aktuellen FED-Sitzung voraussichtlich erneut mit Zinssenkungen um 25 Basispunkte beginnen. Die Experten von Royal London AM würden von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr sowie zwei weiteren Senkungen um jeweils 25 Basispunkte bis Ende 2027 ausgehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
