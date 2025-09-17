Die Aktie von JD.com hat im heimischen Handel am Mittwoch rund fünf Prozent zugelegt und damit ein Mehrmonatshoch markiert. Ausgelöst wurde der Anstieg durch Aussagen von Gründer und Chairman Richard Liu. Dieser betonte, dass JD.com im Hotel- und Tourismussektor keinen Preiskrieg anzetteln wolle."Wir wollen die Branche nicht in einen ruinösen Wettbewerb treiben, bei dem Servicepreise gedrückt und Anbieter zwischen Plattformen zerrieben werden", so Liu. Stattdessen kündigte er an, noch in diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär