MÄRKTE ASIEN/Gewinnserie in Seoul gerissen - Technologierally in Hongkong - Baidu +16%

DOW JONES--Im Vorfeld der am Abend mit Spannung erwarteten US-Notenbankbeschlüsse und -Projektionen ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich zugegangen. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte fest erwartet wird, ist die Frage, ob die Notenbanker zugleich weitere Zinssenkungen in Aussicht stellen, wie vom Markt mehrheitlich erwartet.

Der Nikkei-Index in Tokio schloss 0,2 Prozent leichter mit 44.790 Punkten. Gegenwind kam vom festeren Yen, wodurch sich japanische Exporte verteuern. Tendenziell stützend wirkte dagegen, dass die Exporte Japans im August zum Vorjahr nur ganz leicht gesunken sind um 0,1 Prozent, während Ökonomen ein Minus von 1,9 Prozent geschätzt hatten. Gleichwohl machte sich die US-Zollpolitik negativ bemerkbar, denn die Exporte in die USA brachen um 13,8 Prozent ein.

In Tokio waren die Blicke nicht nur auf die US-Notenbank, sondern auch auf die japanische Notenbank gerichtet, die am Donnerstag zweitägige Beratungen beginnt. Die Kommunikation der Bank of Japan könnte die Erwartung einer Zinserhöhung im Oktober schüren, so die Ökonomen von SMBC Nikko Securities im Vorfeld. Zwar sei eine Änderung des Leitzinses am Freitag unwahrscheinlich, es könne aber eine Erhöhung im Oktober signalisiert werden. Den Yen dürfte das stützen.

Im südkoreanischen Seoul riss eine elftägige Gewinnserie. Der Kospi gab um 1,0 Prozent nach. Die zuletzt stark gesuchten Aktien von SK Hynix und Samsung Electronics gaben um 3,9 bzw um 1,7 Prozent nach.

Aufwärts ging es an den chinesischen Börsen, in Shanghai um 0,4 Prozent und in Hongkong im Späthandel sogar um 1,8 Prozent. Hier stützten eine Rally bei Technologieaktien sowie positive Signale von US-chinesischen Gesprächen über ein Handelsabkommen. Dazu scheint man kurz vor einer Einigung über die Social-Media-Plattform Tiktok zu stehen. Demnach würde das US-Geschäft von TikTok von einem Investorenkonsortium kontrolliert werden, könnte also weiterbetrieben werden. US-Präsident Trump hat zunächst das von der Vorgängerregierung beschlossene Verbot von Tiktok abermals verschoben, nun auf den 16. Dezember.

Im Technologiesegment schossen Baidu um über 16 Prozent nach oben. Die Rally folgte Berichten, dass Baidu begonnen haben soll, einen intern entwickelten Chip zu verwenden, um Versionen der eigenen großen Ernie-Sprachmodelle zu trainieren und damit teilweise die Abhängigkeit von Nvidia-Chips zu ersetzen. Im Sog waren auch andere Technologieaktien gesucht. Alibaba gewannen 5,6, Meituan 6,2 und Tencent 2,7 Prozent. Tencent plant unterdessen die Emission von Schuldverschreibungen im Umfang von 1,27 Milliarden Dollar und schließt sich damit anderen Unternehmen an, die aggressiv Kapital für Investitionen in künstliche Intelligenz beschaffen. Die Chipaktie SMIC verteuerte sich um 5,9 Prozent.

In Sydney büßte das Marktbarometer 0,7 Prozent ein. Hier wurden Flight Centre (-2,7%) und Inghams (-4,3%) ex Dividende gehandelt. BHP gaben um 1,1 Prozent nach. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt wird als Reaktion auf die niedrigen Kohlepreise und die hohen Lizenzgebühren eine der Kohleminen schließen, die er zusammen mit Mitsubishi in Australien betreibt. Der Kurs des Konkurrenten Rio Tinto büßte 1,0 Prozent ein.

