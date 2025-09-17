EQS-News: NFON AG
/ Schlagwort(e): Personalie
NFON AG mit neuem Führungsteam: Andreas Wesselmann wird CEO, Alexander Beck verstärkt Vorstand als CFO
München, 17. September 2025 - Der Aufsichtsrat der NFON AG, eines führenden europäischen Anbieters für integrierte Businesskommunikation, gibt Veränderungen in der Unternehmensführung bekannt: Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Andreas Wesselmann den Vorstandsvorsitz (CEO). Gleichzeitig tritt Alexander Beck als neuer Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand ein.
Der bisherige CEO und CFO Patrik Heider hat den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag zum 30. September 2025 vorzeitig aufzulösen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Der Aufsichtsrat und das gesamte Unternehmen danken Patrik Heider für sein großes Engagement und seine erfolgreichen Leistungen, die maßgeblich zur positiven Entwicklung von NFON beigetragen haben.
Andreas Wesselmann, bislang Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied des Vorstands, übernimmt in seiner neuen Rolle als CEO auch die Verantwortung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Bereiche Vertrieb und Marketing. Durch die Zusammenführung von Produkt, Technologie und Marktverantwortung werden Innovationen künftig noch gezielter an Kundenbedürfnissen ausgerichtet und schneller skaliert. Der Vertrag von Andreas Wesselmann wurde vorzeitig um fünf Jahre bis 2030 verlängert.
Mit Alexander Beck gewinnt NFON einen ausgewiesenen Finanz- und Managementexperten für den Vorstand. Er verfügt über langjährige Erfahrung als CFO und Geschäftsführer sowie über internationale Expertise in unterschiedlichen Branchen. Seine Laufbahn umfasst Stationen im Handel bei MediaMarktSaturn, in der Softwarebranche bei Nemetschek sowie zuletzt in der Fahrradindustrie bei der Accell Group, wo er jeweils leitende Managementfunktionen ausübte.
Als CFO wird Alexander Beck die Finanzstrategie des Unternehmens verantworten und gemeinsam mit Andreas Wesselmann die erfolgreiche Entwicklung von NFON vorantreiben. "Mit dieser Neuaufstellung schaffen wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase von NFON", sagt Rainer Koppitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir danken Patrik Heider für seinen bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens. Gleichzeitig freuen wir uns, dass mit Andreas Wesselmann eine erfahrene und visionäre Führungskraft die Gesamtverantwortung übernimmt und strategischen Weitblick mit technologischer Exzellenz verbindet. Mit Alexander Beck erweitern wir das Vorstandsteam zudem um einen international erfahrenen Finanzmanager, der nachhaltiges Wachstum und Investitionsstärke langfristig sichern und vorantreiben wird."
Andreas Wesselmann erklärt: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die enge Zusammenarbeit mit Alexander Beck. Gemeinsam werden wir unsere Innovationskraft weiter ausbauen, neue Marktchancen erschließen und NFON als führenden europäischen Anbieter für KI-basierte Businesskommunikation fest im Markt etablieren. Dazu werden wir die Unternehmensstrategie NFON Next 2027 weiter konsequent umsetzen."
Kontakt Investor Relations
Über die NFON AG
17.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 453 00 0
|E-Mail:
|ir-info@nfon.com
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|ISIN:
|DE000A0N4N52
|WKN:
|A0N4N5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2198542
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2198542 17.09.2025 CET/CEST