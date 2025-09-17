EQS-News: Consilium Project Finance GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Consilium Project Finance treibt mit neuen Projekten und strategischem Zukauf den Ausbau erneuerbarer Energien voran - Pipeline wurde 2025 bereits um mehr als 40 MWp auf rund 160 MWp erweitert
Die neuen Vorhaben sind derzeit als klassische Freiflächenprojekte konzipiert, wobei das Unternehmen bewusst flexibel bleibt und die Option prüft, einzelne Projekte auf eine Agri-PV-Nutzung umzustellen. Auf diese Weise wird nicht nur der Ausbau der Photovoltaik vorangetrieben, sondern gleichzeitig die Chance eröffnet, Flächen künftig doppelt zu nutzen - sowohl für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung als auch für die Erzeugung von Solarstrom. Alle neuen Projekte werden zudem von Beginn an mit einem Grünstromspeicher geplant. Damit trägt Consilium der steigenden Bedeutung von Speichertechnologien Rechnung, die für die Stabilität des Energiesystems und die Versorgungssicherheit im Zuge der Energiewende entscheidend sind. Parallel wird geprüft, ob zusätzlich die Integration von Graustromspeichern sinnvoll und umsetzbar ist, um die Flexibilität der Projekte weiter zu erhöhen.
Neben den neu gesicherten Flächen stärkt die Consilium Project Finance GmbH ihre Pipeline durch den gezielten Ankauf von attraktiven Projektrechten. Ein bedeutender Schritt in diesem Zusammenhang ist der Rechte-Erwerb für ein Projekt in Rheinland-Pfalz über eine neu gegründete 100-prozentige Tochtergesellschaft. Das Projekt in Kobern-Gondorf umfasst eine voraussichtliche Leistung von 4,5 MWp und wird mit einem integrierten Grünstromspeicher geplant. Der Satzungsbeschluss wird im November 2025 erwartet. Spätestens im April 2026 soll die Baugenehmigung vorliegen. Der Netzanschluss befindet sich in einer Entfernung von rund 1,2 Kilometern, was eine zügige Umsetzung des Projektes begünstigt. Zudem ist eine Teilnahme an der EEG-Ausschreibung spätestens zum 1. März 2026 geplant. Der Vertriebsstart der Anlage als eigenständiges PV-Projekt ist zwischen März und Mai 2026 vorgesehen.
Die Realisierung der Projektpipeline soll mit den Mitteln des neuen 7 % Consilium Solar Bonds 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) erfolgen, der online über die Unternehmenswebseite unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond gezeichnet werden kann. Konkret sollen 80 % des Emissionserlöses in die Entwicklung und den Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher investiert werden. 10 % der zufließenden Mittel sind als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für Projekte innerhalb der Unternehmensgruppe vorgesehen, während die verbleibenden 10 % als Liquiditätsreserve dienen.
Eckdaten des Consilium Solar Bonds 2025/2030
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Consilium Project Finance GmbH
|Siemensstraße 6
|70469 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|0711/6569230
|E-Mail:
|info@consilium-ag.de
|Internet:
|www.consilium-gruppe.de
|ISIN:
|DE000A4DFED9
|WKN:
|A4DFED
|EQS News ID:
|2198224
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
