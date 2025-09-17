EQS-News: Consilium Project Finance GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Consilium Project Finance treibt mit neuen Projekten und strategischem Zukauf den Ausbau erneuerbarer Energien voran - Pipeline wurde 2025 bereits um mehr als 40 MWp auf rund 160 MWp erweitert



Stuttgart, 17. September 2025 - Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, setzt ihre Wachstumsstrategie im Bereich nachhaltiger Energieprojekte konsequent fort. Im Jahr 2025 konnte die 100-prozentige Tochtergesellschaft Consilium Project GmbH bereits Flächen für sieben neue Projekte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sichern. Mit einer geplanten Gesamtleistung von über 40 MWp entspricht dies einem Wachstum um rund ein Drittel gegenüber der 118 MWp umfassenden Pipeline, die zum Jahresende 2024 vorlag und einen durch unabhängige Gutachter ermittelten Wert von 3,3 Mio. Euro hatte. Die neuen Vorhaben sind derzeit als klassische Freiflächenprojekte konzipiert, wobei das Unternehmen bewusst flexibel bleibt und die Option prüft, einzelne Projekte auf eine Agri-PV-Nutzung umzustellen. Auf diese Weise wird nicht nur der Ausbau der Photovoltaik vorangetrieben, sondern gleichzeitig die Chance eröffnet, Flächen künftig doppelt zu nutzen - sowohl für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung als auch für die Erzeugung von Solarstrom. Alle neuen Projekte werden zudem von Beginn an mit einem Grünstromspeicher geplant. Damit trägt Consilium der steigenden Bedeutung von Speichertechnologien Rechnung, die für die Stabilität des Energiesystems und die Versorgungssicherheit im Zuge der Energiewende entscheidend sind. Parallel wird geprüft, ob zusätzlich die Integration von Graustromspeichern sinnvoll und umsetzbar ist, um die Flexibilität der Projekte weiter zu erhöhen. Neben den neu gesicherten Flächen stärkt die Consilium Project Finance GmbH ihre Pipeline durch den gezielten Ankauf von attraktiven Projektrechten. Ein bedeutender Schritt in diesem Zusammenhang ist der Rechte-Erwerb für ein Projekt in Rheinland-Pfalz über eine neu gegründete 100-prozentige Tochtergesellschaft. Das Projekt in Kobern-Gondorf umfasst eine voraussichtliche Leistung von 4,5 MWp und wird mit einem integrierten Grünstromspeicher geplant. Der Satzungsbeschluss wird im November 2025 erwartet. Spätestens im April 2026 soll die Baugenehmigung vorliegen. Der Netzanschluss befindet sich in einer Entfernung von rund 1,2 Kilometern, was eine zügige Umsetzung des Projektes begünstigt. Zudem ist eine Teilnahme an der EEG-Ausschreibung spätestens zum 1. März 2026 geplant. Der Vertriebsstart der Anlage als eigenständiges PV-Projekt ist zwischen März und Mai 2026 vorgesehen. Die Realisierung der Projektpipeline soll mit den Mitteln des neuen 7 % Consilium Solar Bonds 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) erfolgen, der online über die Unternehmenswebseite unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond gezeichnet werden kann. Konkret sollen 80 % des Emissionserlöses in die Entwicklung und den Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher investiert werden. 10 % der zufließenden Mittel sind als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für Projekte innerhalb der Unternehmensgruppe vorgesehen, während die verbleibenden 10 % als Liquiditätsreserve dienen. Eckdaten des Consilium Solar Bonds 2025/2030 Emittentin Consilium Project Finance GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFED9 / A4DFED Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 30. April 2025 bis 29. April 2026 (14 Uhr): Zeichnung möglich über www.consilium-gruppe.de/solar-bond Mittelverwendung 80 % für Entwicklung und Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher

10 % als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für Projekte innerhalb der Gruppe

10 % als Liquiditätsreserve Valuta 11. Juni 2025 Laufzeit 5 Jahre: 11. Juni 2025 bis 11. Juni 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 11. Juni und am 11. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 11. Dezember 2025) Rückzahlungstermin 11. Juni 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 11. Juni 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 11. Juni 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativerklärung

Ausschüttungsverbot

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 16. Oktober 2025: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Consilium Project Finance GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Consilium Solar Bonds 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Consilium Solar Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



Investorenkontakt:

Daniel Ramsperger

Consilium Project Finance GmbH

0711/656923-190

daniel.ramsperger@consilium-ag.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



