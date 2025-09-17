Seven2, eine führende europäische Private-Equity-Firma, und HRK LUNIS, einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, haben die im März dieses Jahres angekündigte Mehrheitsbeteiligung von Seven2 an HRK LUNIS sowie den im April angekündigten Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz Partner erfolgreich abgeschlossen. Der reibungslose Genehmigungsprozess ist ein positives Zeichen für den deutschen Vermögensverwaltermarkt und unterstreicht die Stabilität der Branche. Mit dem vollzogenen Doppel-Closing steigt das betreute Kundenvermögen von HRK LUNIS auf rund 7,5 Mrd. Euro und die Anzahl der Mitarbeitenden auf 120.

Die Akquisition von HRK LUNIS ist der erste Erwerb von Seven2 in Deutschland und damit ein wichtiger strategischer Meilenstein, um die Positionierung der Private-Equity-Firma in Europa weiter auszubauen. HRK LUNIS wird seinen Wachstumskurs gemeinsam mit Seven2 fortsetzen, das Produktangebot weiterentwickeln und seine digitalen Fähigkeiten optimieren, um maximalen Nutzen für die Kunden zu schaffen. Das Unternehmen bietet ein breites und wettbewerbsfähiges Leistungsspektrum an, darunter individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung, institutionelle Vermögensverwaltung und Fondsmanagement, Private Equity und Family Office Dienstleistungen (über das Multi Family Office WERTIQ). Es verfügt über eine vollständig integrierte Plattform mit einem zentralen Investment Office und einer einheitlichen IT-Infrastruktur.

HRK LUNIS unterstreicht zeitgleich mit dem Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz Partner seine aktive Akquisitionsstrategie und stärkt damit seine regionale Präsenz. Die Fusion mit dem renommierten und traditionsreichen Vermögensverwalter ist ein weiterer aktiver Beitrag zur Konsolidierung des noch immer zersplitterten Marktes der unabhängigen Vermögensverwalter. Beide Transaktionen, deren Abschluss ursprünglich für das 4. Quartal 2025 bzw. das 1. Quartal 2026 erwartet wurde, konnten schneller als geplant nach Erteilung aller notwendigen behördlichen Genehmigungen vollzogen werden.

Andreas Brandt, CEO und Mitgründer von HRK LUNIS, der eine signifikante Beteiligung am Unternehmen behält, freut sich über die reibungslose Abwicklung des Doppel-Closings: "Mit Seven2 als Partner an unserer Seite sind wir bestens aufgestellt, um unser geplantes organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben und unsere Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter im DACH-Raum zu festigen und auszubauen. Der Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz Partner ist zugleich ein wichtiger strategischer Schritt, um unsere Präsenz in Nordrhein-Westfalen zu stärken und die Konsolidierung des Marktes aktiv mitzugestalten."

Dr. Florian Wolff, Partner bei Seven2 und Leiter der DACH-Region, fügt hinzu: "Als erster Erwerb in Deutschland ist der Zusammenschluss von HRK LUNIS ein wichtiger strategischer Meilenstein für uns. Wir sind offen für weitere externe Wachstumsschritte mit unabhängigen Finanzdienstleistern oder Beratungsteams in der DACH-Region. Gemeinsam wollen wir das Unternehmensprofil weiter ausbauen, das Produktangebot einschließlich alternativer Investments weiterentwickeln und die digitalen Fähigkeiten optimieren, um maximalen Nutzen für die Kunden zu schaffen."

Die finanziellen Details der Transaktionen wurden nicht bekannt gegeben.

Über HRK LUNIS

HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 7,5 Mrd. Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 19 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.

Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de

Über Seven2

Seven2 ist eine unabhängige europäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich vollständig im Besitz ihrer Partner befindet und KMU und Midcaps in ganz Europa finanziert. Sie investiert in potenzialreiche Unternehmen in den Hauptsektoren Technologie, Telekommunikation sowie Dienstleistungen. Seven2 ermöglicht Unternehmen mit Fachwissen, praktischer Unterstützung und durch Investitionen, ein langfristiges nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Seven2, früher Apax Partners SAS, hat den Hauptsitz in Paris und verfügt über Büros in Mailand, Amsterdam und München.

