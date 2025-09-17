DAX startet freundlich - Anleger blicken auf Fed-Entscheidung

Der deutsche Leitindex legt am Morgen einen positiven Auftakt hin, während die großen US-Indizes vorerst orientierungslos bleiben. In Asien zeigte sich der Nikkei leicht im Plus. Anleger blicken gespannt auf die Impulse des Tages, die vor allem aus Übersee kommen dürften.

Makroökonomischer Überblick:

Japans Handelsbilanz überraschte mit einem deutlich geringeren Defizit als erwartet. Im August schrumpfte das Minus auf 242,5 Milliarden Yen, vor allem dank eines kräftigen Rückgangs der Importe um 5,2 Prozent. Die Entwicklung signalisiert schwache Binnennachfrage und anhaltend hohe Kosten, was die Bank of Japan in ihrer lockeren Geldpolitik bestärken dürfte.

Am Abend richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Die Federal Reserve steht vor einer der wichtigsten Entscheidungen des Jahres. Marktteilnehmer rechnen fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte, um die abkühlende Konjunktur und den schwächelnden Arbeitsmarkt abzufedern. Eine aggressivere Lockerung um 50 Basispunkte gilt als weniger wahrscheinlich.

Im Fokus:

Beiersdorf stand im Fokus, nachdem ein bislang unbekannter Aktionär ein Paket von fünf Millionen Aktien veräußerte. Die Platzierung erfolgte in einem beschleunigten Verfahren zu 89 Euro je Anteil und entspricht rund zwei Prozent des Grundkapitals. Der Schritt betrifft etwa fünf Prozent des frei handelbaren Bestands und unterstreicht die hohe Konzentration der Eigentümerstruktur, in der die Familie Herz weiterhin die Mehrheit hält. Nach dem Verkauf fiel die Aktie zunächst, konnte zum Handelsstart jedoch wieder etwas an Boden gutmachen.

Nordex präsentiert sich dagegen fester. Der Windkraftanlagenbauer meldete seinen ersten Auftrag aus Ecuador: 19 Turbinen des Typs N149/5.X sollen bis 2027 in einem Windpark im Süden des Landes installiert werden. Das Projekt erweitert die Präsenz des Unternehmens in Südamerika und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien in der Region.

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Baidu Inc. Bull HD8DFU 5,14 74,35307 USD 2,03 Open End DAX® Bull UG5P95 1,8 23290,641325 Punkte 143,73 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG6351 6,69 22785,203075 Punkte 14,47 Open End DAX® Bear UG8W08 6,26 24047,966046 Punkte 36,95 Open End DAX® Bear UG2UMQ 25,56 25989,001008 Punkte 9,1 Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag EUR/USD Call UG8G8F 2,16 1,16 USD 43,79 24.09.2025 Zscaler Inc. Call UG7H11 3,13 300,00 USD 4,14 17.06.2026 Baidu Inc. Call UG6UHH 4,31 90,00 USD 6,64 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UG6B99 17,58 2100,00 EUR 21,83 18.03.2026 Silber Call UG4GG9 2,52 43,00 USD 7,41 20.03.2026

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit ASML Holding N.V. Long HC4058 3,67 488,705203 EUR 3 Open End MicroStrategy Inc. Long HD4E0G 1,86 223,461208 USD 3 Open End DAX® Long HD6SGE 5,76 20416,042141 Punkte 8 Open End Deutsche Bank AG Long HC2VPR 22,02 24,656633 EUR 5 Open End Robinhood Markets Inc. Long UG89CZ 12,36 78,275502 USD 3 Open End

