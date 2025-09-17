DAX startet freundlich - Anleger blicken auf Fed-Entscheidung

Der deutsche Leitindex legt am Morgen einen positiven Auftakt hin, während die großen US-Indizes vorerst orientierungslos bleiben. In Asien zeigte sich der Nikkei leicht im Plus. Anleger blicken gespannt auf die Impulse des Tages, die vor allem aus Übersee kommen dürften.
Makroökonomischer Überblick:
Japans Handelsbilanz überraschte mit einem deutlich geringeren Defizit als erwartet. Im August schrumpfte das Minus auf 242,5 Milliarden Yen, vor allem dank eines kräftigen Rückgangs der Importe um 5,2 Prozent. Die Entwicklung signalisiert schwache Binnennachfrage und anhaltend hohe Kosten, was die Bank of Japan in ihrer lockeren Geldpolitik bestärken dürfte.
Am Abend richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Die Federal Reserve steht vor einer der wichtigsten Entscheidungen des Jahres. Marktteilnehmer rechnen fest mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte, um die abkühlende Konjunktur und den schwächelnden Arbeitsmarkt abzufedern. Eine aggressivere Lockerung um 50 Basispunkte gilt als weniger wahrscheinlich.
Im Fokus:
Beiersdorf stand im Fokus, nachdem ein bislang unbekannter Aktionär ein Paket von fünf Millionen Aktien veräußerte. Die Platzierung erfolgte in einem beschleunigten Verfahren zu 89 Euro je Anteil und entspricht rund zwei Prozent des Grundkapitals. Der Schritt betrifft etwa fünf Prozent des frei handelbaren Bestands und unterstreicht die hohe Konzentration der Eigentümerstruktur, in der die Familie Herz weiterhin die Mehrheit hält. Nach dem Verkauf fiel die Aktie zunächst, konnte zum Handelsstart jedoch wieder etwas an Boden gutmachen.
Nordex präsentiert sich dagegen fester. Der Windkraftanlagenbauer meldete seinen ersten Auftrag aus Ecuador: 19 Turbinen des Typs N149/5.X sollen bis 2027 in einem Windpark im Süden des Landes installiert werden. Das Projekt erweitert die Präsenz des Unternehmens in Südamerika und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien in der Region.
