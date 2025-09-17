Die Rally bei der Alibaba-Aktie nimmt kein Ende. Im heimischen Handel legte sie am Mittwoch mehr als fünf Prozent zu und markierte einmal mehr ein neues Jahreshoch. Neben dem starken Gesamtmarktumfeld sorgte auch die jüngste Analyse von Goldman Sachs für Rückenwind. Die US-Investmentbank erhöhte ihr Kursziel deutlich.Konkret hob Goldman Sachs das Kursziel von 163 auf 179 Dollar an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Ausschlaggebend war vor allem die Neubewertung des Cloud-Geschäfts, dessen Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
