Zürich (ots) -Noch bis zum 24. September 2025 können Interessierte sowie die breite Öffentlichkeit auf www.pr-bild-award.ch (https://www.pr-bild-award.de/) ihre Stimme abgeben und mitentscheiden, welche PR-Bilder in diesem Jahr mit dem renommierten Branchenpreis ausgezeichnet werden. Zuvor hat eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienexpertinnen und -experten 35 Bilder in fünf Kategorien für die Shortlist ausgewählt. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden aus der Kombination von Jury- und Publikumsstimmen ermittelt und Ende November bekannt gegeben.Über 160 Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen haben dieses Jahr mehr als 600 Bilder beim PR-Bild Award eingereicht. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 19. Mal."Die nominierten Bilder auf der Shortlist zeigen eindrucksvoll, wie kreativ und ausdrucksstark die Branche ist. Das Publikumsvoting geht in die heisse Phase, doch die Entscheidung ist noch völlig offen - gerade in den letzten Tagen kann sich alles drehen. Ich bin gespannt, wer dieses Jahr das Rennen machen wird", sagt Eldi Nazifi, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG.news aktuell Schweiz vergibt den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Deutschland und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner ist das deutsche Kommunikationsmagazin "KOM ".Der Hauptpreis der Kategorie People wird in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert und mit einer Leica Q3 43 prämiert.Shortlist 2025:People- Alfred Kärcher SE & Co. KG / DE- comtract für Berufsfeuerwehr Heidelberg / DE- Department of Tourism Philippines / DE- Digitec Galaxus AG / CH- Kantonsspital Baden AG / CH- KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage / CH- Schweiz Tourismus / CHMoments & Products- Kantonsspital Baden AG / CH- LIQUI MOLY Extreme / DE- Schweiz Tourismus / CH- Stadt Köln / Feuerwehr Köln / DE- Stiftung Zollverein / DE- TII Group / DE- Universitätsklinikum Freiburg / DEPortrait- ABmotion GmbH & Co KG für Jürgen Schmitt / DE- Airbus Defence and Space GmbH / DE- comtract für Stadtwerke Heidelberg / DE- Department of Tourism Philippines / DE- Emmanuel Schimpfössl für Juwelier Schützlhoffer GmbH / AT (2 Nominierungen)- TUIfly / DENGO & Pro bono- action medeor e.V. / DE- BOS Deutschland e.V. - Borneo Orangutan Survival Deutschland / DE- Caritas International / DE- Greenpeace e.V. / DE- Kindernothilfe e.V. / DE- Special Olympics Deutschland e.V. / DE- Stiftung Aktive Bürgerschaft / DEAI-Content- AHM Kommunikation für Schwarzwald Tourismus / DE- BDSK Handels GmbH & Co. KG / DE- Friedrich-Schiller-Universität Jena / DE- Robert Josipovic für Landestheater Linz / AT (2 Nominierungen)- Technische Universität Chemnitz / DE- Technische Universität Berlin / DEJury 2025:- Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice- Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredaktorin dpa- Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications- Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell- Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO- Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance- Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)- Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL- Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland- Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)- Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit- Volker Thoms, Chefredaktor KOM- Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content- Tabea Werner, Mediensprecherin ARD-Programmdirektion- Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC- Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica CameraAusführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.ch/jury (http://www.pr-bild-award.de/jury)Social-Media-Hashtag: prba25Kategorien:https://www.pr-bild-award.ch/kategorien (https://www.pr-bild-award.de/kategorien)Teilnahmebedingungen:www.pr-bild-award.ch/teilnahmebedingungen (https://www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen)Sieger 2023:www.pr-bild-award.ch/sieger2023 (https://www.pr-bild-award.de/sieger2023)Mitveranstalter:Deutschland: news aktuell, www.newsaktuell.de (https://www.newsaktuell.ch/)Österreich: APA-Comm, www.apa.at/about/apa-commMedienpartner:KOM - Magazin für Kommunikation, https://www.kom.de/Über news aktuell (Schweiz) AGnews aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten, sowie Native Ads in hochkarätigen Medien und Display Ads an hochfrequentierten Standorten runden das Angebot ab.Über Leica CameraDie Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäft auf Mobile Imaging (Smartphones) sowie die Fertigung hochwertiger Brillengläser und Uhren ausgeweitet und ist mit eigenen Projektoren im Heimkino-Segment vertreten.Die Leica Camera AG mit Sitz in Wetzlar (Deutschland) und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão (Portugal) verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Vertriebsgesellschaften mit rund 120 Leica Stores.Die Marke Leica steht für exzellente Qualität, deutsche Handwerkskunst und Industriedesign verbunden mit innovativen Technologien. Fester Bestandteil der Markenkultur ist die Förderung der Kultur der Fotografie mit weltweit rund 30 Leica Galerien, Leica Akademien sowie internationalen Auszeichnungen wie dem Leica Hall of Fame Award und dem Leica Oskar Barnack Award (LOBA).Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringLeiterin Kommunikation und MarketingTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000003/100935156