Die Aktie ist heute nicht nur windig, sondern auch grün! Aus Ecuador gibt es nämlich etwas zu tun: Dort hat ein namentlich nicht genannter Projektentwickler 19 Turbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes bestellt. Die Installation der ersten Anlage ist für Oktober 2026 geplant. Im März 2027 soll dann der Windpark in Betrieb genommen werden und 112 Megawatt Leistung liefern.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion

