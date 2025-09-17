Den Anfang machte Finanzvorständin Petra (Preining) Ende August 2025, jetzt ist auch der stellvertretende CEO Peter (Schneider) mit Ende September weg, der eigentlich bis 2029 (!) bestellt war. Bei der AT&S AG rumort es ordentlich. Auch Petra verließ die AT&S AG vorzeitig (ihr Vertrag wäre noch zwei Jahre gelaufen) und hat kürzlich bei der Pierer Mobility AG als Finanzvorständin angedockt. Lange scheint es Petra nirgendwo zu halten. Bereits 1,5 Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
