Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenig Impulse für das Marktgeschehen gingen zunächst mit der positiven Überraschung bei der Veröffentlichung der ZEW-Umfrageergebnisse einher, so die Analysten der Helaba.Am Ende des Tages habe der deutsche Leitindex aber deutlich tiefer geschlossen, auch weil es keine stützenden Impulse vonseiten der Zinssenkungsspekulationen gegeben habe. Die US-Daten seien besser als erwartet ausgefallen. Vorsicht im Vorfeld der FOMC-Entscheidung könnte heute über weite Strecken das Marktgeschehen dominieren. Am Morgen gelte es trotzdem, die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in Großbritannien zu beachten. Wie in anderen Ländern sei es wohl zu einem Anstieg der Jahresinflationsrate gekommen, was die Perspektiven weiterer Zinssenkungen trübe. Mit einer geldpolitischen Lockerung seitens der BoE am Donnerstag werde marktseitig aber ohnehin nicht gerechnet. ...

