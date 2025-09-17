London (www.fondscheck.de) - Gold hat gerade erstmals die Marke von 3.600 US-Dollar pro Feinunze überschritten, so die Experten von L&G im Kommentar zum L&G Gold Mining UCITS ETF (ISIN IE00B3CNHG25/ WKN A0Q8HZ).Damit habe sich der Goldpreis seit Jahresbeginn um 39% erhöht. Der jüngste Anstieg sei die Antwort auf ein Marktumfeld gewesen, das von sinkenden US-Zinsen und einem schwächeren Dollar bei gleichzeitig allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit ausgehe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
