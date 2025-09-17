Der kanadische Hersteller Taiga Motors hat in Monaco zwei neue Jetski-Modelle vorgestellt: Der zweisitzige Orca P2 erscheint als Nachfolger des Orca Performance, während es sich bei dem dreisitzigen Orca WX3 um eine vollständige Neuentwicklung handelt. Taiga Motors ist vor einigen Jahren mit der Mission angetreten, elektrische Jetskis und Schneemobile zu entwickeln und zu verkaufen. Während der erste und bis heute hochwertigste E-Jetski namens Orca ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net