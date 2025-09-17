Ein Halbleiterkonzern zeigt, dass er viel mehr ist als ein Smartphone-Zulieferer. Mit einem Gewinnsprung von 25 Prozent und zweistelligen Wachstumsraten in neuen Sparten legt er die Basis für die nächste große Rally. Partnerschaften in den Bereichen autonomes Fahren, Cloud und künstliche Intelligenz öffnen zusätzliche Märkte - die Transformation ist in vollem Gange.Besonders stark: Mit dem "Golden Cross" wurde eines der wichtigsten technischen Kaufsignale ausgelöst. Damit rückt der nächste Schub ...Den vollständigen Artikel lesen ...
