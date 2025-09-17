© Foto: Stringer - HPICChinesische Tech-Aktien steigen dank des KI-Booms auf ein Vierjahreshoch. Investoren setzen auf Milliardeninvestitionen und eine politische Entspannung.Die Aktien chinesischer Technologiekonzerne haben am Mittwoch kräftig zugelegt. Der Hang Seng Tech Index kletterte um bis zu 3,9 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit November 2021. Baidu führte den Aufschwung mit einem Plus von 19 Prozent an, während auch Alibaba, Semiconductor Manufacturing International (SMIC) und JD.com starke Gewinne verzeichneten. KI-Investitionen treiben Rallye Der Index steuert auf die siebte Woche in Folge mit Gewinnen zu. Seit Jahresbeginn ist er bereits um 41 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich vor …Den vollständigen Artikel lesen ...
