Leipzig (ots) -Seit dem 2. September laufen die Dreharbeiten zum neuen "Tatort" aus Dresden "Das, was du zurücklässt" mit Cornelia Gröschel, Martin Brambach sowie Lilja van der Zwaag als neue Kommissaranwärterin Milla Brandis. In weiteren Rollen sind u.a. Ronald Zehrfeld, Katharina Schüttler und Clemens Schick zu sehen. Das Drehbuch schrieben Thomas Sieben und Viola M. J. Schmidt. Regie führt Alex Eslam, Kameramann ist Jann Doeppert.Eine Frau wird nachts von einem Taxi überfahren: Annika Reihmann (Katharina Schüttler), Ehefrau, Mutter und Lehrerin. Der Taxifahrer wird kurz darauf erschlagen aufgefunden. Bei der Auswertung seiner Dashcam wird klar, dass Annika vor sein Taxi gestoßen wurde. Winkler (Cornelia Gröschel) und Schnabel (Martin Brambach) ermitteln, gemeinsam mit der neuen Kommissaranwärterin Milla Brandis (Lilja van der Zwaag): Wer war Annika Reihmann, warum musste sie sterben? Für Winkler ist Annikas Mann Eric (Ronald Zehrfeld) der Hauptverdächtige. Schnabel aber hält Eric, der alles tut, um die zwei Kinder des Paares zu trösten, für unschuldig. Hatte Annika einen Stalker? Bei einer eigenmächtigen Recherche wird Milla Brandis Zeugin eines weiteren Mordes.Auch in diesem Dresden-Tatort wieder mit dabei ist Ron Helbig als Gerichtsmediziner Dr. Jonathan Himpe. In weiteren Rollen zu sehen sind Ronald Zehrfeld, Katharina Schüttler, Clemens Schick, Sean Douglas, Ella Lee, Paul Jumin Hoffmann, Ricarda Seifried u.v.a.Der Tatort "Das, was du zurücklässt" ist eine Produktion der MadeFor Film GmbH (Produzentin: Nanni Erben, Produzent: Gunnar Juncken, Ausführende Produzentin: Philine Zebralla) im Auftrag des MDR (Redaktion: Manuela Stacke, Johanna Kraus). Die Dreharbeiten in Dresden, Leipzig und Umgebung laufen noch bis zum 1. Oktober. Die Ausstrahlung ist für 2026 vorgesehen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6119439