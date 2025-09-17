Mitteilung der Consilium Project Finance GmbH:

Consilium Project Finance treibt mit neuen Projekten und strategischem Zukauf den Ausbau erneuerbarer Energien voran - Pipeline wurde 2025 bereits um mehr als 40 MWp auf rund 160 MWp erweitert

Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, setzt ihre Wachstumsstrategie im Bereich nachhaltiger Energieprojekte konsequent fort. Im Jahr 2025 konnte die 100-prozentige Tochtergesellschaft Consilium Project GmbH bereits Flächen für sieben neue Projekte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sichern. Mit einer geplanten Gesamtleistung von über 40 MWp entspricht dies einem Wachstum um rund ein Drittel gegenüber der 118 MWp umfassenden Pipeline, die zum Jahresende 2024 vorlag und einen durch unabhängige Gutachter ermittelten Wert von 3,3 Mio. Euro hatte.

Die neuen Vorhaben sind derzeit als klassische Freiflächenprojekte konzipiert, wobei das Unternehmen bewusst ...

