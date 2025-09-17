© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesDie Brennstoffzellen-Firma Bloom Energy jagt von Rekord zu Rekord. Dank Oracle-Deal und KI-Boom hat die Aktie seit Jahresbeginn 224 Prozent zugelegt. Morgan Stanley erwartet noch mehr.Bloom Energy hat nach einer bullishen Studie von Morgan Stanley ein Rekordhoch erreicht. Die Aktie stieg am Dienstag um 9,4 Prozent auf 73,29 US-Dollar und legte seit Jahresbeginn bereits 230 Prozent zu. Hintergrund ist die wachsende Nachfrage nach Energie für KI-Rechenzentren - ein Markt, in dem Bloom durch seine Brennstoffzellen-Technologie eine Schlüsselrolle spielen könnte. Besonders wichtig ist der jüngste Deal mit Oracle. Dessen Cloud-Sparte wird künftig Brennstoffzellen von Bloom nutzen, um die stark …Den vollständigen Artikel lesen ...
