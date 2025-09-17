DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise August nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Aug 25 Jul 25 Aug 25 Jul 25 Eurozone-20 +0,1 0,0 +2,0 +2,0 EU-27 +0,2 +0,1 +2,4 +2,4 Belgien +1,5 -0,8 +2,6 +2,6 Bulgarien +0,1 +1,4 +3,5 +3,4 Dänemark -0,7 +1,7 +1,9 +2,2 Deutschland +0,1 +0,4 +2,1 +1,8 Estland +0,9 +0,6 +6,2 +5,6 Finnland -0,3 +0,3 +2,2 +1,9 Frankreich +0,5 +0,3 +0,8 +0,9 Griechenland -0,6 -0,3 +3,1 +3,7 Irland +0,4 +0,2 +1,9 +1,6 Italien -0,2 -1,0 +1,6 +1,7 Kroatien +0,2 +1,2 +4,6 +4,5 Lettland -0,2 +0,1 +4,2 +3,9 Litauen -0,3 +0,1 +3,6 +3,4 Luxemburg +1,2 -0,3 +2,8 +2,6 Malta +0,7 +0,4 +2,7 +2,5 Niederlande +0,3 +1,0 +2,4 +2,5 Österreich +0,3 +0,1 +4,1 +3,7 Polen -0,1 +0,3 +2,7 +2,9 Portugal -0,1 -0,3 +2,5 +2,5 Rumänien +2,1 +1,3 +8,5 +6,6 Schweden -0,3 +0,3 +3,4 +3,1 Slowakei +0,1 +0,4 +4,4 +4,6 Slowenien 0,0 +0,3 +3,0 +2,9 Spanien 0,0 -0,3 +2,7 +2,7 Tschechien 0,0 +0,4 +2,4 +2,5 Ungarn 0,0 +0,4 +4,2 +4,2 Zypern +0,8 +0,4 0,0 +0,1 Island -0,2 +0,5 +3,7 +3,7 Norwegen -0,7 +0,9 +3,5 +3,1 Schweiz -0,1 +0,3 0,0 +0,1 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2025 05:10 ET (09:10 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News