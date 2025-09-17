Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Wochen hat sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt deutlich verändert, so Anthony Willis, Senior Economist bei Columbia Threadneedle Investments.Eine leichte Abschwächung deute sich schon länger an, aber die schwachen Zahlen für die Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im August und die Korrekturen für das Jahr bis März 2025 würden nun zeigen: Der US-Arbeitsmarkt sei viel schwächer als erwartet. In den zwölf Monaten bis März 2025 sei die Zahl der Arbeitsplätze um 911.000 nach unten korrigiert worden - das deute darauf hin, dass es in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich drei Monate mit rückläufigen Beschäftigungszahlen gegeben habe und dass die Arbeitslosigkeit zum ersten Mal seit 2021 höher sei als die Zahl der offenen Stellen. Tatsächlich betrage die Zahl der Arbeitslosen in den Vereinigten Staaten derzeit 7,4 Millionen - bei nur 7,2 Millionen offenen Stellen. Gleichzeitig seien sowohl die Nachfrage als auch das Angebot an Arbeitsplätzen rückläufig. Die Unternehmen würden zwar noch keine Mitarbeiter entlassen, aber auch keine neuen einstellen. Dass sich der Arbeitsmarkt nicht so stark abkühle wie in früheren Zyklen, liege möglicherweise am geringeren Arbeitskräfteangebot aufgrund der rückläufigen Migration. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...