Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Adtran Holdings, Inc. vom 16.09.2025:Adtran Holdings, Inc. (NASDAQ: ADTN und FSE: QH9) (die "Gesellschaft") hat heute die Konditionen ihres Angebots von nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von USD 175.000.000 mit Fälligkeit im Jahr 2030 und einem Zinssatz von 3,75% (die "Schuldverschreibungen") im Rahmen eines Privatangebots an Personen bekannt gegeben, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es sich um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") handelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
