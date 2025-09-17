Oldenburg (www.fondscheck.de) - Ziel der Anlagepolitik des LOYS Premium Deutschland (ISIN LU2255688470/ WKN A2QHYL) ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, so die Experten von LOYS.Hierzu strebe der Fondsmanager Investitionen in deutsche Unternehmen guter Qualität an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiere der Fonds in börsennotierte deutsche Unternehmen, tendenziell aus der zweiten Reihe, die gleichzeitig eine hohe Güte und gute Entwicklungsaussichten besitzen würden. Dadurch solle den Anlegern in möglichst vielen Situationen am Kapitalmarkt eine Wertsteigerung ermöglicht werden. Der Fonds investiere nahezu ausnahmslos in Wertpapiere, die von deutschen Emittenten herausgegeben würden, und strebe ein Vollinvestment an. Die Anlagepolitik des Fonds sehe auch den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung vor. ...

