Die EU-Kommission und neun EU-Staaten schieben offiziell die angekündigte Initiative "Clean Transport Corridor" an, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw entlang wichtiger Güterverkehrskorridore zu beschleunigen. Zunächst im Fokus: eine Nordsee-Ostsee-Route und ein Skandinavien-Mittelmeer-Korridor. EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat den Startschuss für das im Frühjahr angekündigte Großprojekt "Clean Transport Corridor" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
