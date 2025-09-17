Versicherung verändert sich rasant: Vergleichsrechner dominieren das Standardgeschäft - Beratung bleibt bei Makler:innen. Mit neuen Rechtsschutz- und Privathaftpflichtprodukten, Top-Rankings bei Verivox und digitalen Services macht sia digital den nächsten SchrittDie Versicherungsbranche befindet sich im Wandel: Während klassische Vertriebswege zurückgehen, wächst die Bedeutung digitaler Vergleichsplattformen stetig. Die Zahl der Makler:innen ist rückläufig: Laut Das Investment[1] sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld