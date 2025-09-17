Dortmund (ots) -Thyssengas hat ein neues Logo und eine neue Website. Die Online-Präsenz im modernisierten Corporate Design macht sichtbar, was den Fernleitungsnetzbetreiber heute auszeichnet - und welche Rolle er als Gestalter der Energieinfrastruktur von morgen übernimmt.Neue Bildwelt, klare Strukturen und prägnante Inhalte prägen den neuen digitalen Auftritt. Die Website übersetzt den Kern des Unternehmens in eine zeitgemäße visuelle Sprache und verbindet dabei Werte wie Verlässlichkeit und Versorgungssicherheit mit dem Aufbruch in eine klimaneutrale Zukunft.Neue Rolle, neue WebsiteDie Energiewende stellt Energieversorger vor große Aufgaben. Thyssengas nimmt die Herausforderung an und definiert seine Rolle neu: vom klassischen Gastransporteur zum Gestalter einer klimaneutralen Energieinfrastruktur. Wo heute noch Erdgas fließt, möchte der Fernleitungsnetzbetreiber morgen Wasserstoff und andere grüne Gase transportieren.Der neue Webauftritt macht diesen Wandel sichtbar. Das moderne Design verleiht dem Auftritt mehr Prägnanz, während die intuitive Navigation Nutzerinnen und Nutzer schnell zu den gewünschten Inhalten führt. Zukunfts- und Unternehmensthemen sind klar von Serviceangeboten getrennt - so finden Kunden, Partner und Öffentlichkeit mit wenigen Klicks genau das, was sie suchen.Zugleich geht der Relaunch weit über eine optische Anpassung hinaus. Die Inhalte wurden grundlegend überarbeitet und spiegeln die strategische Ausrichtung wider. Neu sind kompakte Übersichten zu den Geschäftsfeldern Erdgas, Biogas und Wasserstoff - immer mit Blick auf die Frage: Wo steht Thyssengas heute, und wo will das Unternehmen hin?"Mit unserer neuen Website zeigen wir, wie wir die Energiewende aktiv mitgestalten: transparent, nutzerfreundlich und zukunftsorientiert. Sie macht sichtbar, wofür Thyssengas steht: Verlässlichkeit im Heute und Verantwortung für die klimaneutrale Energieversorgung von morgen", sagt Dr. Thomas Becker, Kaufmännischer Geschäftsführer von Thyssengas.Übersicht der Wasserstoff-ProjekteErstmals stellt Thyssengas seine Wasserstoff-Projekte gebündelt auf der Unternehmenswebsite vor und unterstreicht damit den Anspruch, aktiv am Aufbau einer klimaneutralen Energiezukunft mitzuwirken.Aktuell arbeitet das Unternehmen an rund 35 Neubau- und Umstellungsprojekten. Insgesamt geht es um etwa 1.100 Leitungskilometer im bundesweiten H2-Kernnetz. Ziel ist es, Industrie und Mittelstand in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen an die Wasserstoff-Infrastruktur anzuschließen und so die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen voranzutreiben.Wer wissen möchte, welche Leitungen geplant sind, wo gebaut wird und wie der aktuelle Stand ist, findet auf den Projektseiten alle Informationen - übersichtlich gebündelt und stets aktuell.Ein GemeinschaftsprojektDer neue Webauftritt ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit vieler Fachbereiche, von Kommunikation und Strategie über Human Resources und IT bis hin zu Vertrieb und Betrieb.Pressekontakt:Peter AlexewiczLeiter Unternehmenskommunikation und Energiepolitikpeter.alexewicz@thyssengas.comOriginal-Content von: Thyssengas GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32019/6119539