Höhere Leistung, professionelle Personalisierung und ultimative Vielseitigkeit - weltweit erhältlich ab 16. September (Early Access) und 23. September (General Access)

LOS ANGELES, Sept. 17, 2025, der weltweit führende Anbieter von Cannabis-Technologie, hat heute den neuen Proxy vorgestellt: eine intelligentere, sanftere und leistungsstärkere Weiterentwicklung seines legendären modularen Vaporizers. Der neue Proxy wurde entwickelt, um Leistung und Geschmack bei jedem Gebrauch in Einklang zu bringen. Er bietet einen größeren, einen geschmacksintensiveren Dampf, eine intuitive Ergonomie und einen App-basierte Steuerung - und das alles zu einem günstigeren Preis von 250 US-Dollar.

Mit seiner raffinierten Silhouette und der verbesserten 3D-Kammer ermöglicht der Proxy größere Züge, einen kräftigeren Geschmack und weniger Spritzer. Die verbesserte Akkulebensdauer sorgt für ein längeres Erlebnis, während die nahtlose Kompatibilität mit allen Proxy-Aufsätzen - früheren, aktuellen und künftigen - unendliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Erweiterung Ihres Erlebnisses bietet.

Über die Puffco Connect App können Nutzerinnen und Nutzer nun direkt von ihrem Smartphone aus auf professionelle Anpassungsmöglichkeiten zugreifen und die Temperatur, Dauer einer Session, Dampfdichte und sogar die LED-Stimmungsbeleuchtung einstellen. Der Proxy ist vielseitig, ob bei Verwendung direkt nach dem Auspacken für ein einfaches, intuitives Erlebnis oder über die App mit absoluter Präzision.

Mit der Markteinführung werden außerdem zwei neu gestaltete Glas-Accessoires - Wizard und Bub - in den Farben Onyx und Haze vorgestellt.

Im Rahmen der Markteinführung wird Puffco mit Action Bronson zusammenarbeiten - dem renommierten Rapper, Künstler, Koch, Cannabis-Befürworter und langjährigen Puffco-Unterstützer -, der seine unverwechselbare Energie und Kreativität in die Kampagne einbringt.

Roger Volodarsky, Gründer und CEO von Puffco, betonte die besondere Verbindung:

"Wir arbeiten stetig daran, die bestmögliche Grundlage für den Cannabiskonsum zu schaffen. Die Partnerschaft mit Action, der seit Jahren ein echter Fan des Proxy und kultureller Trendsetter ist, ist naheliegend. Er verkörpert die Kreativität, Leidenschaft und Raffinesse, die uns inspirieren, die Grenzen des Möglichen immer weiter zu verschieben."

Jahrelange interne Forschung und Entwicklung sowie Ingenieursarbeit sorgen für eine perfekte Balance zwischen Geschmack und Dampf in dem vielseitigsten Gerät, das Puffco je entwickelt hat.

"Der neue Proxy bietet Spitzenleistung, die mit Ihren Bedürfnissen und Ihrem sich ständig weiterentwickelnden Lifestyle mitwächst", so Avi Bajpai, Chief Technology Officer bei Puffco. "Indem wir der Community zugehört haben, konnten wir die Schwachstellen der ersten Proxy-Generation beheben und gleichzeitig neue Funktionen wie die Stimmungsbeleuchtung und App-Integration hinzufügen - und das alles zu einem noch günstigeren Preis als zuvor."

Das Proxy-Kit ist in den Farben Onyx und Haze für 250 US-Dollar erhältlich - ab dem 16. September im Early Access und ab dem 23. September im General Access über puffco.comund ausgewählte Händler weltweit.

ÜBER PUFFCO

Puffco ist weltweit führend im Bereich der Technologie für den Konsum von Cannabiskonzentraten und entwickelt preisgekrönte Geräte, die jeden Gebrauch zu einem besonderen Erlebnis machen. Das 2013 gegründete Unternehmen beschäftigt über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat mit ikonischen Produkten wie dem Peak Pro Smart Rig, der Proxy Vaporizer-Pfeife, dem tragbaren Pivot-Stift und dem Cupsy Flower Bubbler die Branche revolutioniert. Puffco fördert eine authentische globale Community von über einer Million Kundinnen und Kunden durch Vor-Ort-Veranstaltungen wie das jährliche Puffcon Hash Festival und ein hochgradig engagiertes digitales Ökosystem. Seine originellen Inhalte unterhalten, informieren und inspirieren Millionen von Menschen und machen Puffco zur ersten Anlaufstelle für Cannabiskultur, Technologie und Innovation. Puffco gestaltet eine Zukunft, in der die Cannabis-Community gedeihen kann - entdecken Sie mehr auf puffco.com.

Kontakt:

Betsy Kabaker

bkabaker@puffco.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5a5cf4f-8aac-4962-826e-56bb7f0edff0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1434193d-9cad-4557-bf99-e65c6bd9c5d7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd53d8b8-79d7-4df3-a0c6-a0c499b2e85d

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97af19c6-a3bb-4bb6-9741-0eea2f311474