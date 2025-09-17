© Foto: Dall-ESui erlebt dank einer Partnerschaft mit Google für ein neues KI-Zahlungsprotokoll einen Kursschub und positioniert sich als Vorreiter für KI-Zahlungen.Nach der Bekanntgabe, dass Google Sui als Launch-Partner für sein neues "Agentic Payments Protocol" (AP2) ausgewählt hat, legte der Kurs am Dienstag um knapp 4 Prozent zu. Das Handelsvolumen schoss auf 33,14 Millionen Token in die Höhe - fast das Vierfache des 24-Stunden-Durchschnitts von 8,73 Millionen. Aktuell notiert Sui weitere 1,7 Prozent im Plus bei 3,63 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 12,8 Milliarden US-Dollar, womit Sui auf Rang 14 der größten Kryptowährungen rangiert (Stand: 10:30 Uhr MESZ). Google öffnet die Tür für …Den vollständigen Artikel lesen ...
