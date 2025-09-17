Unterföhring (ots) -Wird die zehnte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" für Original-Moderator Joko Winterscheidt wirklich ein Grund zum Feiern? ProSieben und Joyn zeigen die Jubiläumsstaffel mit sechs neuen Folgen ab 19. Oktober 2025, immer sonntags, um 20:15 Uhr.Diese drei Namen wollen Jokos Partystimmung crashen: Schauspielerin Karoline Herfurth, Entertainer Olli Dittrich und Musiker Olli Schulz - ein erfahrener WSMDS-Gast - fordern Joko Winterscheidt heraus und wollen die Moderation der Quizshow an sich reißen. Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer spielt als unberechenbare Wildcard ebenfalls um den einzigartigen Gewinn der erfolgreichen und erneut mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten ProSieben-Show.Joko Winterscheidt: "Ich freue mich sehr, dass sich mit Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz wieder ein paar intellektuelle Leichtgewichte von ihren Freunden haben in die Show quasseln lassen. Das könnte dieses Mal mein erster Durchmarsch in der 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte werden."Zum Jubiläum kommt WSMDS auch nach HauseWer punktet? Wer sackt die Münzen ein? "Wer stiehlt mir die Show?" hält Einzug an den heimischen Spieltisch. Ravensburger bringt mit dem offiziellen Brettspiel zur ProSieben-Show das Quiz direkt in die eigenen vier Wände. Aus Freunden und Familie werden Herausforderer und echte Showmaster. Wer dominiert das Spielbrett und quizzt sich in unterschiedlichsten und aus der Show bekannten Kategorien direkt die Rolle des heimischen Moderators? Das Spiel zur Sendung ist ab sofort überall erhältlich, wo es Brettspiele gibt."Wer stiehlt mir die Show?" - sechs Folgen der Jubiläumsstaffel ab 19. Oktober 2025, sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6119563