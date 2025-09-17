Zusammen mit dem Präsidenten von Botswana, Duma Boko, dem Minister für Mineralien und Energie, Bogolo Kenewendo, dem Minister für Umwelt und Tourismus, Wynter Mmolotsi, dem US-Botschafter, Howard Van Vranken, und dem britischen Hochkommissar, Giles Enticknap, haben der Vorstandsvorsitzende der Global Critical Resources Corporation (GCR), Cevdet Caner, und der Chief Executive Officer, Richard Bunning, die polymetallische Mine Tataki im Nord-Ost-Distrikt von Botswana feierlich wiedereröffnet.

Die Tataki-Mine umfasst eine der größten Reserven Botswanas an Nickel, Kupfer, Kobalt und Metallen der Platingruppe. Nach der Wiedereröffnung wird Tataki unter der Leitung von GCR eine Vielzahl von Metallen und Hydroxidsalzen produzieren, die weitläufig international gehandelt werden. Zu den Produkten gehören Nickel- und Kobalthydroxid-Präzipitate, Kupferkathoden, Metallbarren für Platinmetalle (Platin, Palladium, Rhodium) und Edelmetalle, einschließlich Gold. Unter der Führung von GCR wird die Tataki-Mine vor Ort Mehrwertprodukte herstellen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Fähigkeiten und der Einführung fortschrittlicher Technologien für die Arbeitskräfte in Botswana liegt.

Präsident Boko wohnte in Begleitung seiner Regierungsdelegation der Wiedereröffnungsfeier bei, ebenso wie die Führungsetage von GCR, Parlamentsabgeordnete, Regierungsminister, lokale Würdenträger und Journalisten.

"In die grüne Energiewende zu investieren ist nicht nur eine ökologische Entscheidung, sondern ein wirtschaftliches Gebot", erklärte Präsident Boko in seiner Ansprache an die Teilnehmer. "Die grüne Wirtschaft wird sowohl inländischen als auch internationalen Investoren erhebliche Chancen bieten. Diese Sektoren stehen jungen Menschen weit offen, die Arbeitsplätze in der Zukunft schaffen werden."

GCR plant, in den nächsten zehn Jahren 200 Millionen US-Dollar in die Tataki-Mine zu investieren. Davon werden 50 Millionen US-Dollar für den Produktionsanlauf in den ersten 18 Monaten ausgegeben, um die Produktion auf ein stabiles Niveau zu bringen. Es wird erwartet, dass die Tataki-Mine im Verlauf der nächsten zehn Jahre einen Umsatz von über 4,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und zum Anstieg des jährlichen Bruttoinlandprodukts von Botswana um 1,5 beitragen wird.

Als zweckorientiertes und innovationsgetriebenes Unternehmen ist GCR bestrebt, sowohl in lokalen Gemeinschaften als auch in globalen Lieferketten positive Veränderungen zu bewirken. Das Unternehmen plant, erhebliche Mittel in lokale Entwicklungsinitiativen in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Gesundheitswesen zu investieren, während es am Standort höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Umweltauflagen und Einbindung der Interessengruppen gewährleistet.

"Wir bauen ein dynamisches Unternehmen auf, das sich im Gleichschritt mit Francistown und der gesamten Region entwickeln wird", erklärte der Vorstandsvorsitzende Cevdet Caner in seiner Rede. "Positive soziale Auswirkungen und eine partizipative Einbindung, die den Bergbaubetrieb an den lokalen Bedürfnissen ausrichtet, sind für uns oberste Priorität."

Nach der Enthüllung einer Gedenktafel besichtigten der Vorstandsvorsitzende Caner, Präsident Boko und weitere Gäste die neuen Anlagen der Tataki-Mine. Präsident Boko erklärte, dass sich Botswana "zu einem Programm für die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze, zu Diversifizierung und zum Übergang zu einer grünen Wirtschaft bekennt. Die neue Tataki-Mine repräsentiert das Beste dieser drei Ziele. Heute pflanzen wir die Saat des Wandels."

Die Global Critical Resources Corporation (GCR) ist ein in den USA registrierter Produzent von kritischen Metallen, die für das moderne Leben unerlässlich sind, mit Vermögenswerten in Afrika und Südamerika. Der Vorstandsvorsitzende von GCR, der österreichische Unternehmer Cevdet Caner, verfügt über zwei Jahrzehnte Investmenterfahrung im Bergbau- und Immobiliensektor und ist Gründer mehrerer milliardenschwerer Immobilien- und Rohstoffunternehmen.

