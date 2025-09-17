Eine Modellrechnung zeigt: Bis 2040 könnte KI den globalen Handel deutlich voranbringen - mit effizienteren Lieferketten und einem Boom bei digitalen Dienstleistungen. Doch was passiert, wenn ärmere Länder nicht aufholen können? Die Welthandelsorganisation (WTO) sieht Künstliche Intelligenz als wichtigen Motor für den Handel mit Waren und Dienstleistungen. Der Einsatz dieser Technologien könne globale Exporte und Importe bis 2040 um zusätzliche 37 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
