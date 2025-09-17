DJ AUKTION/Bund stockt Langläufer um insgesamt 2,5 Mrd EUR auf
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch zwei lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren aufgestockt.
Nachfolgend die Details der Auktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen jeweils gleicher Papiere am 16. Juli:
=== Emission 1,25-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15.August 2048 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,203 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 786 Mio EUR Zeichnungsquote 1,5 (4,6) Durchschnittsrend. 3,18% (3,13%) Settlement 19.September 2025 Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2056 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,057 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,130 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,8 (1,4) Durchschnittsrend. 3,25% (3,22%) Settlement 19.September 2025 ===
September 17, 2025
