Oberursel (www.fondscheck.de) - Der AL Trust Chance (ISIN DE000A0H0PH0/ WKN A0H0PH) ist ein Dachfonds, der sein Vermögen bis zu 100% in Aktienfonds investieren kann, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH.Bis zu einer Höhe von max. 40% könnten Anteile an Fonds erworben werden, die in zinstragende Wertpapiere (Rentenfonds) investiert seien. Bis zu einer Höhe von 30% könnten Anteile an Fonds erworben werden, die als Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitenstruktur eingruppiert seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
