Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Nachdem er Mitte Juni die Marke von 500 Millionen US-Dollar erreicht hatte, hat der VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (ISIN IE000M7V94E1/ WKN A3D47K) des Vermögensverwalters VanEck nun ein Fondsvolumen von einer Milliarde US-Dollar erzielt und damit das investierte Vermögen verdoppelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
