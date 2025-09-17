© Foto: adobe.stock.com

Die Finanzmärkte und Gold steuern auf das wohl wichtigste Ereignis des Jahres zu. Die heutige Leitzinsentscheidung der Fed samt ihrer Projektionen könnte zu einer richtungsweisenden Weichenstellung führen. Gold vor der Fed Obgleich der Goldpreis zur Stunde etwas zurückkommt, ließ das Edelmetall in den letzten Handelstagen nicht viel anbrennen. Die Rekordjagd des Edelmetalls auf 3.700 US-Dollar und eskalierende Produzentenaktien belegen das gewaltige Momentum innerhalb des Sektors. Mit den starken Preis- und Kursanstiegen geht natürlich eine gewisse Erwartungshaltung einher. Gleichzeitig erhöhte sich damit auch das Risiko für potenzielle Enttäuschungen, sollte die Fed nicht den richtigen Ton …