HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - MWB Research hat die Einstufung für Aixtron nach der Hightech-Engineering-Konferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie sei ein struktureller Gewinner im Bereich der Verbindungshalbleiter, schrieb Abed Jarad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die derzeitige Nachfrageschwäche stelle eher eine zyklische Pause als eine Entgleisung dar. Da die Ziele für 2025 erreichbar erschienen, sich 2026 als Übergangsjahr mit moderatem Wachstum abzeichne und ab 2027 ein stärkerer Aufschwung zu erwarten sei, bekräftige er seine Kaufempfehlung./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0WMPJ6
© 2025 dpa-AFX-Analyser