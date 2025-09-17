© Foto: CFOTO - CFOTOAlibaba gewinnt China Unicom als Kunden für seine KI-Chips. Die Aktie steigt kräftig, da der Auftrag die Ambitionen des Konzerns im Halbleitermarkt untermauert.Alibaba hat mit China Unicom einen prominenten Abnehmer für seine hauseigenen KI-Chips gefunden. Wie der staatliche Sender CCTV berichtete, setzt der zweitgrößte Mobilfunkanbieter Chinas die sogenannten "T-Head"-Beschleuniger in einem neuen Rechenzentrum im Nordwesten des Landes ein. Neben Alibaba liefern auch die Wettbewerber MetaX und Biren Technology ihre Prozessoren für das Projekt. Aktienkurs profitiert vom Vertrag Die Nachricht sorgte an der Börse für Aufwind. Alibabas Aktien stiegen an der Börse in Hong Kong am Mittwoch …Den vollständigen Artikel lesen ...
