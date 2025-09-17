Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Responsible Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im August einen Wertzuwachs von 0,5%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten habe sich die deutsche Umlaufrendite nur marginal verändert, während das Kapitalmarktzinsniveau in den USA deutlicher zurückgegangen sei. Die Renditedifferenz von Unternehmensanleihen bzw. Hochzinsanleihen zu Staatsanleihen habe sich im August leicht ausgeweitet. Per Saldo hätten alle bedeutenden Segmente der Rentenmärkte den Monat mit moderaten Wertzuwächsen abgeschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de