Der Mercedes-Benz eIntouro hat zahlreiche Hochtemperaturtests in Andalusien absolviert. Dabei hat der elektrische Überlandbus seine Betriebssicherheit, sein Wärmemanagement und seine Ladeleistung unter extremen Bedingungen unter Beweis gestellt. Das Fahrzeug soll im Oktober auf der Busworld Europe seine Premiere feiern. Daimler Buses hat ein fünfwöchiges Sommertestprogramm für den Mercedes-Benz eIntouro abgeschlossen und den Batterie-elektrischen
