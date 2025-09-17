Analysten der Bank of America sehen für UPS und FedEx bei der Luftfracht-Hochsaison wenig Grund zur Hoffnung. Grund hierfür ist eine von Donald Trump aufgehobene Ausnahmeregel.Analysten der Bank of America teilten mit, das Ende der "De-minimis"-Ausnahmeregelung werde dieses Jahr wahrscheinlich zu einer "gedämpften Luftfracht-Hochsaison" für UPS und FedEx führen. Die Ausnahmeregel hat den zollfreien Import von Waren im Wert von unter 800 US-Dollar in die USA ermöglicht und sorgte im vergangenen Jahrzent für einen Boom im internationalen Online-Handel. Donald Trump stoppte Ende August die Zollbefreiung für Importe aus dem Rest der Welt. Seitdem "De-minimis" abgeschafft wurde, kam es zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
