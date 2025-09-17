Die Nordex Group meldet ihren ersten Auftrag aus Ecuador. Ein Projektentwickler bestellte 19 Windturbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes. Die Namen des Auftraggebers und des Projekts wurden nicht genannt. Die Turbinen gehören zur Delta4000-Serie und werden auf Stahlrohrtürmen mit 105 Metern Nabenhöhe errichtet. Der Startschuss fällt im Oktober 2026, die vollständige Inbetriebnahme ist für März 2027 geplant. Wichtiger Beitrag zur Energiesicherheit in Ecuador Der Windpark soll vor allem in der Trockenzeit im Amazonasgebiet die Energieversorgung des Landes absichern und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
