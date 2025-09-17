Wien (www.fondscheck.de) - Der Vaneck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (ISIN IE000M7V94E1/ WKN A3D47K) hat ein Fondsvolumen von mehr als einer Milliarde US-Dollar erreicht, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem der Fonds erst Mitte Juni die Marke von 500 Millionen Dollar geknackt habe, habe das verwaltete Vermögen zuletzt bei 1,1 Milliarden Dollar gelegen. Der ETF folge dem Marketvector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index, der die Wertentwicklung der aktuell größten und liquidesten Unternehmen abbilde, die in den Bereichen Uranbergbau und Kernenergie-Infrastruktur tätig seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
