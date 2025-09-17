Wien (www.fondscheck.de) - Jupiter Asset Management bekommt mit Piers Hillier einen neuen Chief Investment Officer (CIO), so die Experten von "FONDS professionell".Er werde seine Position im Februar 2026 antreten, wie der Londoner Vermögensverwalter mitgeteilt habe. Nach einer Übergangszeit würden dafür Kiran Nandra, Head of Equities, und Matthew Morgan, Head of Fixed Income, das Unternehmen verlassen. Damit kehre der Asset Manager zu einer Führungsstruktur zurück, die erst Ende 2022 aufgelöst worden sei. Seinerzeit habe Matthew Beesley, der im Januar 2022 als als Chief Investment Officer zu Jupiter gekommen und im Oktober 2022 zum Chief Executive Officer (CEO) aufgerückt sei, die CIO-Rolle auf die beiden Positionen eines Head of Equities und eines Head of Fixed Income aufgeteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de