VivoPower steigert seine XRP-Exposition durch Mining-Erweiterung, während XRP vor dem Fed-Entscheid am Schwanken ist.VivoPower International, ein börsennotiertes Energieunternehmen mit wachsendem Fokus auf digitale Assets, hat angekündigt, seine Mining-Flotte deutlich auszuweiten, um XRP zu einem effektiven Discount von 65 Prozent zu erwerben. Der Schritt erfolgt im Rahmen der XRP-zentrierten Treasury-Strategie des Unternehmens, die seit Mai dieses Jahres aktiv verfolgt wird. VivoPower betreibt über seine Tochtergesellschaft Caret Digital Proof-of-Work-Mining für Bitcoin, Litecoin und Dogecoin. Künftig sollen die geminten Tokens in XRP getauscht werden, statt den Coin direkt zu Marktpreisen …Den vollständigen Artikel lesen ...
