Mainz (ots) -Donald Trump wird in London empfangen vom König - wie ein König. Nichts bleibt unversucht, um den US-Präsidenten an der Seite der Europäer und der Ukraine zu halten. Putin fühlt sich mittlerweile immer sicherer und nimmt gar keine Rücksicht mehr - auch nicht auf den Luftraum der Nato. Rund 20 russische Drohnen flogen bisher nach Polen und über Rumänien. Ein Test vielleicht, aber vor allem ein Signal: Ihr seid die Nächsten? Die Nato wählte starke Worte, ist aber im Grund hilflos. "Putins Drohnen, Trumps Spielchen - Europa nicht gerüstet?" ist am Donnerstag, 18. September 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Trump fordert erst einmal alle Bündnispartner auf, den Kauf russischen Öls einzustellen und China mit Zöllen zu bestrafen. Dann werde auch er vielleicht einen härteren Kurs gegenüber Putin einschlagen. Ist Donald Trump noch an einem Frieden für die Ukraine interessiert? Muss Europa die Hoffnung auf jede Unterstützung durch die USA aufgeben? Verfolgen Trump und Putin im Grunde dasselbe Ziel: die Schwächung Europas?Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU) und Ralf Stegner (SPD), der deutsch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann, die Rüstungsmanagerin Susanne Wiegand und ZDF-Autor Johannes Hano.Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.