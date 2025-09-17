BERLIN, Deutschland, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In dieser Woche bringt die internationale Verbraucherbewegung Considerate Pouchers ihre Protect Pouches-Kampagne nach Deutschland. Unter dem Motto "Pouches. Meine Wahl" versammeln sich Verbraucher im Zentrum Berlins, um eine klare und faire Regulierung für Nikotinbeutel zu fordern.

Am Montag sammeln Aktivisten handgeschriebene Postkarten und Videobotschaften von Verbrauchern am Alexanderplatz, die den deutschen Gesetzgeber auffordern, Nikotinbeutel mit geeigneten Schutzmaßnahmen zu legalisieren. Am Dienstag folgt eine aufmerksamkeitsstarke "Jet-Pack"-Aktion an zentralen Berliner Wahrzeichen - von ESG an der Mauer bis hin zum Brandenburger Tor -, um die Dringlichkeit des Schutzes von Verbraucherwahl und Schadensminderung zu unterstreichen.

Die Postkarten enthalten eine einfache Botschaft der Verbraucher an die Mitglieder des Bundestages:

"Bitte geben Sie uns klare Regeln. Erlauben Sie Erwachsenen, sichere und geprüfte Produkte in Deutschland zu kaufen. Setzen Sie Standards und stellen Sie Qualität sicher - aber nehmen Sie uns nicht diese bessere Alternative. Ich habe endlich etwas gefunden, das funktioniert - für mich, für meine Freunde und für meine Familie. Bitte schützen Sie meine Wahl."

Derzeit befinden sich Nikotinbeutel in Deutschland in einer rechtlichen Grauzone. Ihr Verkauf ist verboten, dennoch verlassen sich bereits über 1,4 Millionen Menschen auf sie. Dies führt zu unkontrollierten Importen, fehlender Qualitätskontrolle und verpassten Chancen für Gesundheit, Steuereinnahmen und Verbraucherschutz.

Michael Raetze, Direktor von Considerate Pouchers Deutschland, sagte:

"Nikotinbeutel sind in Deutschland nicht frei erhältlich, deshalb bestelle ich - wie viele andere - regelmäßig online aus Österreich, Schweden oder England. Das ist problematisch, weil man nie genau weiß, was in den Produkten steckt, wie sie hergestellt wurden oder ob der Versand zuverlässig abläuft. Zudem können Minderjährige so viel zu leicht Zugang bekommen. Deshalb setzen wir uns für eine Legalisierung mit klaren Regeln ein - Altersbeschränkung, Nikotinobergrenzen und eine angemessene Besteuerung -, damit Konsumenten Zugang zu einer sicheren und rücksichtsvollen Alternative haben."

Juan Rafael Taborcía, Globaler Sprecher von Considerate Pouchers, ergänzte:

"Deutschland ist einer der größten Zigarettenmärkte Europas. Jeder Raucher, der nicht auf sicherere Alternativen umsteigen kann, ist eine verpasste Chance, ein Leben zu retten. Pouches sind rauchfrei, tabakfrei und helfen bereits Millionen Menschen in Europa. Indem Deutschland eine Regulierung verweigert, lässt es seine Bürger ungeschützt und seine Wirtschaft zurück. Wir fordern die Politik auf: Folgen Sie der Wissenschaft, hören Sie auf die Verbraucher und schaffen Sie kluge Regeln, die Gesundheit, Jugend und Wahlfreiheit schützen."

Die Protect Pouches-Kampagne rollt derzeit durch die europäischen Hauptstädte, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Verbraucher in der Debatte über die Regulierung von Nikotinbeuteln gehört werden. Nach Prag, Stockholm und Paris ist nun Berlin die Bühne, auf der Verbraucher von den Gesetzgebern verlangen, eine einfache Wahrheit anzuerkennen: Sicherere Alternativen retten Leben, und verantwortungsvolle Verbraucher verdienen faire Wahlmöglichkeiten.

Kontakt:

Juan Rafael Taborcía

Globaler Sprecher, Considerate Pouchers

juan@consideratepouchers.org

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99cecf9b-ede1-4604-b704-8e6b59923ba9/de