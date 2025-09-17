Anzeige
17.09.2025 15:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. September (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. September (vorläufige Fassung) 

=== 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Juli 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Juli 
*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO von Moltke bei Bank of America Financials CEO 
     Conference 
  09:00 DE/Aumovio SE (Continental-Abspaltung), erster Handelstag 
*** 09:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Video-Botschaft für Frauenkonferenz 
*** 10:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Diskussion bei 
     EZB-Forschungskonferenz über diskretionäre Elemente der Bankenregulierung 
*** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an MNI-Webcast 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juli 
*** 11:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation von Panel bei 
     EZB-Forschungskonferenz zu "The Next Financial Crisis?" 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     Bank Rate 
     PROGNOSE:  4,00% 
     zuvor:   4,00% 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 240.000 
     zuvor:  263.000 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September 
     PROGNOSE: +2,0 
     zuvor:  -0,3 
*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Weichenstellungen für Europa und 
     den Standort Deutschland im globalen Wettbewerb" 
     (mit Deutsche-Bank-CEO Sewing) 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
  22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q 
 
    - KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und 
     Finanzplanung 
***   - CH/Handelsbilanz August 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
